Школьница в Петербурге отравилась жаропонижающими таблетками

Ученица восьмого класса в Петербурге была госпитализирована после отравления жаропонижающим средством.
Инцидент произошёл 31 августа в Невском районе. Девочку доставили из поликлиники в детскую городскую больницу № 19 им. Раухфуса,
Отмечается, что школьница приняла некие жаропонижающие таблетки. При госпитализации девочка находилась в тяжёлом состоянии, о её самочувствии сейчас ничего не известно.
В правоохранительных органах уточнили, что девочка из полной семьи и на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожилая пара в Челябинской области попала в больницу после отравления собранными в лесу галлюциногенными грибами.
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