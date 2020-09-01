Школьница в Петербурге отравилась жаропонижающими таблетками

https://static.news.ru/photo/f6d26cac-ec2b-11ea-a931-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученица восьмого класса в Петербурге была госпитализирована после отравления жаропонижающим средством.

Инцидент произошёл 31 августа в Невском районе. Девочку доставили из поликлиники в детскую городскую больницу № 19 им. Раухфуса, пишет издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что школьница приняла некие жаропонижающие таблетки. При госпитализации девочка находилась в тяжёлом состоянии, о её самочувствии сейчас ничего не известно.

В правоохранительных органах уточнили, что девочка из полной семьи и на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожилая пара в Челябинской области попала в больницу после отравления собранными в лесу галлюциногенными грибами.