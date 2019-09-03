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Актёрам Федору Бондарчуку и Евгению Миронову вскоре вернут украденные из гримёрки мобильные телефоны. Полицейские задержали вора и изъяли у него похищенное. Им оказался ранее судимый житель столицы.

В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Преступление было совершено 28 августа на территории кинопроизводственного комплекса в...