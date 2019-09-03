При обрушении горной породы на руднике № 8 Приаргунского производственного горно-химического объединения погиб один шахтёр. 37-летний Владимир Леонтьев был одним из лучших работников подземной группы.
В результате подвижки горного массива произошло отслоение пласта руды на 8 горизонте рудника. Отслоившимся куском горной массы был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы предприятия.
Уточняется, что Леонтьев производил крепление подземной выработки в очистном блоке.
Как писал News.ru, один шахтёр погиб в результате чрезвычайного происшествия на шахте «Распадская» в Междуреченске. По данным правоохранительных органов, на участке лавы произошло обрушение так называемой «кровли» — горной породы, расположенной над пластом полезного ископаемого. Площадь участка обрушения была небольшой. Добыча на шахте временно приостановлена.