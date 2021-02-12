Семилетнего ребёнка избили в школе в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/cf1bf250-6dd6-11eb-a419-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семилетнего ребёнка избили в одной из московских школ. Инцидент произошёл в образовательном учреждении, расположенном в Тверском районе столицы.

Информация о происшествии поступила из детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова, куда доставили ребёнка, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что у мальчика ушиб носа.

По словам ребёнка, его избил знакомый ему человек. Однако детали инцидента не уточняются.

Сейчас по факту избиения школьника проводится проверка. Полицейские устанавливают личность нападавшего. Также предстоит установить причины конфликта.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве 12-летняя девочка была госпитализирована после побоев. По версии следствия, жестоко избить ребёнка мог отчим.