Семь человек погибли в ДТП с двумя легковушками в Калмыкии

ДТП с участием двух легковых автомобилей Hyundai Solaris и Toyota Vitz произошло в Калмыкии, по предварительным данным погибли семь человек, рассказали NEWS.ru в пресс-службе республиканского главка МВД РФ. Во второй машине «умерло пять пассажиров», в «Солярисе» — двое, ещё трое пострадавших доставлены в больницу, подчеркнули представители ведомства.

Яшкульский район, около посёлка Улан Эрге, 272-й километр трассы Астрахань-Страврополь. Причины аварии пока неизвестны, как и возраст погибших и пострадавших, — добавили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

По предварительным данным, на шоссе произошло лобовое столкновение двух иномарок, передаёт РИА Новости.

12 декабря, пять человек погибли во Владимирской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика. Авария произошла около 05:00 на 323-м км автодороги М-7 «Волга» на территории Гороховецкого района. Все жертвы аварии находились в легковой машине.

Ранее стало известно, что три человека погибли в Кисловодске в результате ДТП с участием четырёх автомобилей. Авария произошла около 03:00 по местному времени после того, как водитель Merсedes на небезопасной скорости проехал на красный свет. В результате машина столкнулась со стоявшим в попутном направлении Datsun.