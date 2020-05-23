Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Иране

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 24 мая на юго-западе Ирана. Об этом сообщили в сейсмологическом центре страны.
Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров и находился в провинции Кохгилуе-Бойерахмед, в 14 километрах от населённого пункта Догонбадан.
Землетрясение было зафиксировано в 13:41 по местному времени (12:11 мск).
Ранее NEWS.ru писал, что глубинное землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано на территории Усть-Большерецкого района Камчатского края. Очаг землетрясения залегал на глубине 288 километров.
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