Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Иране

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Школьницу, пропавшую в Пензе два дня назад, нашли мёртвой в лесополосе. На её теле следователи обнаружили признаки насилия.

СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Следователи, криминалисты и сотрудники МВД...