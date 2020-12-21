Самолёт из Японии совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске

Двухмоторный самолёт Bombardier Dash-8-200, летевший из японского города Саппоро, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Воздушное судно направлялось в Петропавловск-Камчатский.
В пути была выявлена неисправность, в результате чего пилотам пришлось срочно прервать полёт,
Известно, что самолёт был без пассажиров, на борту находились только два члена экипажа.
Сейчас воздушное судно стоит под охраной и ожидает устранения технических неисправностей. Экипаж разместили в городе.
Bombardier Dash-8-200 (или DHC-8-200) — это модификация канадского двухмоторного турбовинтового пассажирского самолёта для маршрутов малой и средней дальности. В различных вариантах компоновки кресел он может перевозить от 37 до 39 пассажиров.
Ранее, как писал NEWS.ru, уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за экстренной посадки самолёта Boeing 735 авиакомпании Utair в Сургуте.