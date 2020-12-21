Самолёт из Японии совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске

https://static.news.ru/photo/88f66c64-42a3-11eb-9155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двухмоторный самолёт Bombardier Dash-8-200, летевший из японского города Саппоро, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Воздушное судно направлялось в Петропавловск-Камчатский.

В пути была выявлена неисправность, в результате чего пилотам пришлось срочно прервать полёт, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта. О характере возникшей проблемы не сообщается.

Известно, что самолёт был без пассажиров, на борту находились только два члена экипажа.

Сейчас воздушное судно стоит под охраной и ожидает устранения технических неисправностей. Экипаж разместили в городе.

Bombardier Dash-8-200 (или DHC-8-200) — это модификация канадского двухмоторного турбовинтового пассажирского самолёта для маршрутов малой и средней дальности. В различных вариантах компоновки кресел он может перевозить от 37 до 39 пассажиров.

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