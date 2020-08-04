Рыбак утонул, пытаясь вытащить крупную рыбу

На Украине рыбак утонул, пытаясь вытащить огромную рыбу.
Как
Отмечается, что инцидент произошёл около села Горбок Иршавского района. Глубина водоёма в месте, где утонул рыбак, приблизительно четыре метра.
Отряд спасателей, прибывший на место, провёл поисковые работы. Водолазы нашли тело мужчины через несколько часов поиска.
В Закарпатской области зарегистрировано уже 20 подобных случаев за 2020 год. За 2019 год таких случаев было 29.
Как писал NEWS.ru ранее, в МЧС РФ назвали признаки, по которым можно понять, что человек тонет. Там отметили, что когда человек тонет, то он не размахивает руками и не кричит, как принято считать. Тонущий человек держится вертикально, периодически то выныривает, то опять погружается в воду.
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