Рыбак утонул, пытаясь вытащить крупную рыбу

https://static.news.ru/photo/9998aee0-d6d5-11ea-9909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

На Украине рыбак утонул, пытаясь вытащить огромную рыбу.

Как сообщили на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области, мужчина сидел около реки и рыбачил в одиночестве. На крючок ему попалась крупная рыба, которая утащила его в реку, так как рыбак потерял равновесие.

Отмечается, что инцидент произошёл около села Горбок Иршавского района. Глубина водоёма в месте, где утонул рыбак, приблизительно четыре метра.

Отряд спасателей, прибывший на место, провёл поисковые работы. Водолазы нашли тело мужчины через несколько часов поиска.

В Закарпатской области зарегистрировано уже 20 подобных случаев за 2020 год. За 2019 год таких случаев было 29.

Как писал NEWS.ru ранее, в МЧС РФ назвали признаки, по которым можно понять, что человек тонет. Там отметили, что когда человек тонет, то он не размахивает руками и не кричит, как принято считать. Тонущий человек держится вертикально, периодически то выныривает, то опять погружается в воду.