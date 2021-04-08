Россиянин умер в ванной турецкого отеля

Российский турист, находившийся в Турции на отдыхе, скончался в Анталье. Инцидент произошёл в одном из отелей района Чолаклы.
Мужчина был найден мёртвым в ванной. Тело 36-летнего товарища обнаружил его приятель, после чего обратился в администрацию гостиницы,
Представитель генконсульства РФ в Анталье смерть российского туриста подтвердил, однако его личность уточнять не стал. По его словам, правоохранительные органы Турции проводят проверку по данному факту. О её результатах уведомят родственников покойного,
Сейчас сотрудники российского консульства, местные власти и страховая компания оказывают содействие в доставке тела на родину.
Ранее, как писал NEWS.ru, в национальном парке «Югыд Ва» в Республике Коми погибли два туриста. С одной из горных вершин, расположенных с восточной стороны горы Сабля, сошла лавина, накрывшая группу из трёх человек. Лишь одному из них удалось выбраться.