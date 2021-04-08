Россиянин умер в ванной турецкого отеля

https://static.news.ru/photo/c60f2abc-9890-11eb-ac9a-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Российский турист, находившийся в Турции на отдыхе, скончался в Анталье. Инцидент произошёл в одном из отелей района Чолаклы.

Мужчина был найден мёртвым в ванной. Тело 36-летнего товарища обнаружил его приятель, после чего обратился в администрацию гостиницы, передаёт Haberler. По данным издания, туриста зовут Ленар Шайхутдинов.

Представитель генконсульства РФ в Анталье смерть российского туриста подтвердил, однако его личность уточнять не стал. По его словам, правоохранительные органы Турции проводят проверку по данному факту. О её результатах уведомят родственников покойного, сообщает РИА Новости.

Сейчас сотрудники российского консульства, местные власти и страховая компания оказывают содействие в доставке тела на родину.

Ранее, как писал NEWS.ru, в национальном парке «Югыд Ва» в Республике Коми погибли два туриста. С одной из горных вершин, расположенных с восточной стороны горы Сабля, сошла лавина, накрывшая группу из трёх человек. Лишь одному из них удалось выбраться.