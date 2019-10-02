https://static.news.ru/photo/9f55b0bc-e4f0-11e9-b3d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Российские пограничники в акватории Японского моря обстреляли шхуну в ходе задержания браконьеров из КНДР. В итоге пострадали пять нарушителей.

Об этом 2 октября сообщили представители ФСБ России.

После обстрела на судне вспыхнул пожар. Пограничники открыли огонь в связи с невыполнением законных требований об остановке.

В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения. Судно задержано, пожар потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован. Пострадали пять браконьеров, им оказана необходимая медицинская помощь, — приводит РИА Новости сообщение от ФСБ РФ.

В настоящее время северокорейских нарушителей доставили в Находку для разбирательства.

Как писал News.ru, в Японском море 28–30 сентября была пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах. Задержаны 87 граждан КНДР, входящих в состав судокоманд.

Ранее северокорейские браконьеры оказали ожесточённое сопротивление пытавшимся их задержать российским пограничникам, потому что боялись уголовного преследования в КНДР.