В Екатеринбурге родители пожаловались на отравление детей школьными обедами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родители учеников школы № 178 в Екатеринбурге пожаловались на массовое отравление детей, пишет E1.RU. По словам одного из них, у учеников рвота, многие жалуются на плохое самочувствие. Родители подозревают школьные обеды, а эпидемиолог проверяет учебное заведение.

Многие ученики лежат. У детей рвота. Родители подозревают обеды в школе. По сообщениям из чатов, в каждом классе — от пяти человек, — рассказал журналистам один из взрослых.

Родительские чаты прошлым вечером разрывались от сообщений, многие писали, что их детям стало плохо, а двоих увезли в больницу. Школьники сообщили, что в столовой обедали гречкой с гуляшом, соус которого им показался странным.

Роспотребнадзор не подтвердил информацию о массовом отравлении. По данным ведомства, специалисты начали расследование и выясняют обстоятельства случившегося.

Позднее стало известно, что количество детей с симптомами отравления выросло до 43 человек. В администрации Екатеринбурга уточнили, что из двоих школьников, обратившихся в больницу, один отправился домой.

Ранее в Татарстане 13 жителей Альметьевска заразились кишечной палочкой после посещения кафе. В прокуратуре республики уточнили, что все заболевшие съели роллы в заведении «Роллар».