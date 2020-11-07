РЭУ им. Плеханова поможет семье убитой преподавательницы

https://static.news.ru/photo/c8146916-21b8-11eb-bbaa-fa163e074e61_660.jpg Виктория Борковская (в центре) Фото: rea.ru

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова окажет необходимую помощь семье убитой в Подмосковье преподавательницы Виктории Борковской, заявил и. о. ректора учебного заведения Иван Лобанов.

Мы, конечно, окажем всю необходимую помощь, сейчас мы связываемся с родственниками, — отметил Лобанов, слова которого приводит РИА Новости.

7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953-го и 1976 годов рождения. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге задержан 15-летний подросток, который с ножом и травматическим пистолетом напал на членов своей семьи. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.