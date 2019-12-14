https://static.news.ru/photo/5fe51df4-1f7f-11ea-a04d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Рейс SU1510 Москва — Сургут совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

Предварительно воздушное судно сделало несколько кругов над подмосковной Дубной, вырабатывая топливо. Самолёт благополучно приземлился в аэропорту, пассажиры отправятся в Сургут позже другим бортом. После взлёта пилоты заметили трещину в лобовом стекле, передаёт источник NEWS.ru в экстренных службах города.

Как писал NEWS.ru ранее, пассажиры рейса Москва — Гонконг, на борту которого пассажир разбил голову, опубликовали видео экстренной посадки лайнера. Кадры были опубликованы на странице «Инцидент | Москва» в социальной сети «ВКонтакте». Самолёт Airbus А330 был вынужден в срочном порядке вернуться в столичный аэропорт Шереметьево.