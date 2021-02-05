Разыскиваемого за убийства литовца экстрадировали из РФ в Испанию

https://static.news.ru/photo/d36574f0-689d-11eb-bdd8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Литовский граждан экстрадирован из России в Испанию, где его обвиняют в убийствах и незаконном лишении свободы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Ирина Волк.

Состоялась экстрадиция находящегося в розыске гражданина Литовской Республики Денаса Вяткевичуса, — сказала Волк.

В марте прошлого года мужчина попытался въехать на территорию России по чужому паспорту, но был задержан. В настоящее время он выдан представителям Испании, сообщает РИА Новости.

Ранее российские власти выдали США американского гражданина Алета Тэраду, который находился в международном розыске за транспортировку и сбыт наркотиков. Он был задержан в октябре 2019 года во время проверки документов в аэропорту Пулково.

Как писал NEWS.ru, власти Чехии предоставили временное убежище сроком на год заочно арестованному в России бывшему подрядчику космодрома Восточный Виталию Гинзбургу. Через год власти Чехии вновь смогут рассматривать вопрос об экстрадиции Гинзбурга в Россию.