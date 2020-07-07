Рашкин остался доволен победой в ЕСПЧ над Володиным

https://static.news.ru/photo/ab3cba2a-c072-11ea-93af-fa163e074e61_660.jpg Валерий Рашкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что доволен решением Европейского суда по правам человека, который обязал власти России выплатить ему 7,8 тысяч евро. Это решение стало итогом десятилетнего спора с Вячеславом Володиным, который теперь является спикером Госдумы.

Я изначально не подавал в ЕСПЧ на возврат 1 млн рублей, который у меня выиграл в суде Володин. Я понимал, что не Володин его будет возвращать, а будут деньги из государства возвращаться — таков порядок. А государство — это мои избиратели, поэтому я доказал свою правоту и потребовал вернуть мне только издержки [на адвокатов], которые имел, ведя этот иск в Страсбурге, — заявил в комментарии для НСН Рашкин.

По его мнению, в России невозможно добиться справедливого суда, поэтому он призвал россиян не пренебрегать возможностями ЕСПЧ:

Я считаю, что этот институт ЕСПЧ для граждан России необходим, его надо сохранить, потому что в России правды в судах добиться невозможно. Обращения в Страсбург будут, пока наши суды зависимы от исполнительной власти и чиновников.

КПРФ всегда выступает за приоритет национальных законов над международными. Это отразилось и в принятых поправках в Конституцю. Но Рашкин заверил, что его обращение в европейский суд не имеет противоречий с позицией партии, так как речь идёт только о ратифицированных договорах.

Если же договоры не ратифицированы или ратифицированы, но не введены в действующее законодательство, то это и позволяет делать приоритет российского законодательства над международным, — объяснил парламентарий.

И Володин, и Рашкин являются выходцами из саратовской политики. 7 ноября 2009 года Валерий Рашкин, будучи депутатом Госдумы, обвинил на тот момент зампредседателя Госдумы Вячеслава Володина «в преступлениях перед народом и русской нацией». В 2010 году саратовский суд взыскал с него 1 млн рублей за причинение морального вреда спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину. Этому предшествовало обвинение бывшего министра дорожного хозяйства Саратовской области Геворга Джлавяна, находившийся под стражей в рамках дела о злоупотреблении полномочиями, в том, что Володин получил около 50 миллионов рублей в качестве откатов. Заявление публиковали в газете коммунистов. В итоге Володин сумел доказать, что оно является клеветническим. Позже Джлавян отказался от своих слов.

Как ранее писал NEWS.ru, в решении ЕСПЧ по делу Рашкина также говорится, что в случае невыплаты в течение трёх месяцев присуждённой ему суммы, на неё начнут начисляться проценты.