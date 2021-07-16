Раненным в Абхазии российским туристам пригрозили расправой

Двум российским туристам, получившим огнестрельные ранения в результате стрельбы в ресторане в Абхазии, стали угрожать в соцсетях расправой. Неизвестные обещали их «убить, если не удалят посты», передаёт РБК.

Тимур Салимгариев и Александр Филоян дали огласку инциденту в соцсетях. Однако после этого им начали угрожать. Помимо этого, угрозы приходят родственникам и друзьям туристов.

Однако в Сети, безусловно, пишут не только недоброжелатели. Один из пострадавших признался, что молодым людям также выражают поддержку. В частности, многие абхазские жители извиняются за ситуацию.

В настоящий момент Салимгариев продолжает проходить лечение в больнице. Ранее мужчина уже перенёс четыре операции. В свою очередь, Филоян намерен продолжать проходить реабилитацию в Москве.

Туристы отдыхали в заведении в Пицунде вместе с девушками. В какой-то момент один из местных жителей захотел познакомиться с россиянками и начал приставать к ним. Отдыхающие попросили местного жителя оставить их в покое и не мешать им. Тогда злоумышленник открыл стрельбу.

В результате ранения получили оба российских туриста — у одного прострелены колени и стопа, а у другого — левая нога и тазовая область. Пострадавших доставили в сочинскую больницу.

Ранение также получил и сам стрелок — в него попал осколок пули. На текущий момент он уже задержан. Нападавшим оказался 42-летний гражданин Абхазии Дмитрий Пилия. Он уже был судим за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим в районе Веддинг в Берлине. По предварительным данным, злоумышленник произвёл не менее десяти выстрелов, три человека тяжело ранены.