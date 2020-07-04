Пятно из нефтепродуктов обнаружили в московской реке Сходня

https://static.news.ru/photo/00f17e0a-bdfe-11ea-95a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: commons.wikimedia.org

В Северо-Западном округе Москвы ГУП «Мосводосток» устанавливает боновое заграждение на реке Сходня по причине обнаружения на воде пятна из нефтепродуктов.

СЗАО, напротив дома 19 по улице Василия Петушкова в реке Сходне обнаружено пятно из нефтепродуктов. Выясняется источник возникновения пятна, — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Как писал NEWS.ru, похожий инцидент произошёл 29 июня в Химкинском водохранилище. Тогда концентрация вредных веществ в воде была превышена в тысячу раз. Эксперты зафиксировали гибель рыб и птиц. Площадь нефтяного пятна достигла 22,9 тыс. кв. м. Несколькими рядами боновых заграждений удалось локализовать распространение загрязнения.

В ходе расследования было установлено, что утечка нефтепродуктов произошла с территории главного военно-строительного управления «Спецстрой». Предприятие находится по адресу: город Химки (Московская область, Россия), Коммунальный проезд, 12, проинформировал Росприроднадзор.

Ранее NEWS.ru писал, что в Росприроднадзоре назвали сроки предоставления итогов проверки в Норильске. По данным пресс-службы ведомства, полная информация будет предоставлена в понедельник, 6 июля.

Так, 29 мая на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. Всего разлилось свыше 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоёмы. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», за последний месяц. О несанкционированном сливе отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» стало известно 28 июня. Прокуратура и Росприроднадзор начали проверку по данному факту. Сотрудники правоохранительных органов пытались провести разведку тундровой зоны, но установить границы вытекания жидкости из-за заболоченности оказалось невозможным. Предполагается, что на грунт тундры могло попасть около 6 тыс. кубометров технической воды.