Пьяный мужчина в Новой Москве попытался задушить полицейского

https://static.news.ru/photo/700ed50a-7e41-11ea-8669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вечером 13 апреля пьяный мужчина в Новой Москве набросился на полицейского и попытался его задушить. Инцидент произошёл на улице Чапаева в Щербинке.

Местные жители вызвали наряд полиции, заявив о пьяной компании. Сотрудники правоохранительных органов приехали по указанному адресу и обнаружили трёх мужчин в состоянии алкогольного опьянения. На замечания силовиков дебоширы не реагировали.

Полицейские начали проводить задержание, однако один из членов компании оказал сопротивление. Он напал на сотрудника органов правопорядка, повалил его на землю и начал душить. Агрессивного мужчину доставили в отделение полиции. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего он продолжил службу.

Нападавшим оказался 30-летний безработный, уроженец Дагестана. На мужчину завели административное дело по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Ему грозит арест на срок до 15 суток, передаёт телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, вооружённое нападение на охранников автосервиса в Хорошёвском районе столицы произошло в ночь на 14 апреля.

Человек, личность которого на данный момент неизвестна, напал с холодным оружием на двух сотрудников автосервиса.