Пьяная сиделка задушила 85-летнюю подопечную в Волгоградской области

Сиделку из Волгоградской области подозревают в убийстве 85-летней женщины, за которой та ухаживала.
По данным пресс-службы регионального СУСК, 20 мая в посёлке Елань было найдено тело пенсионерки, которую сильно избили и задушили. В качестве подозреваемой была задержана 51-летняя местная жительница.
Вечером 19 мая текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, соцработник избила ногами лежачую пенсионерку, а затем задушила её, —
сообщилив ведомстве.
При этом сиделка сама вызвала сотрудников полиции и попыталась представить случившееся как гибель от несчастного случая. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело об убийстве.
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