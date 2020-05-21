Пьяная сиделка задушила 85-летнюю подопечную в Волгоградской области

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Сиделку из Волгоградской области подозревают в убийстве 85-летней женщины, за которой та ухаживала.

По данным пресс-службы регионального СУСК, 20 мая в посёлке Елань было найдено тело пенсионерки, которую сильно избили и задушили. В качестве подозреваемой была задержана 51-летняя местная жительница.

Вечером 19 мая текущего года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, соцработник избила ногами лежачую пенсионерку, а затем задушила её, — сообщили в ведомстве.

При этом сиделка сама вызвала сотрудников полиции и попыталась представить случившееся как гибель от несчастного случая. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело об убийстве.

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