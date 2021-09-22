Путин наградил полицейских, обезвредивших пермского стрелка

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге россиянина и четверых граждан Таджикистана, которые приняли идеологию террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ). Они готовили теракты и вербовали других последователей в свою ячейку. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Штабом террористической ячейки стала квартира на улице Свердлова, где двое «основоположников» — россиянин Сангчаров и таджик Мусофиров — проводили встречи с тремя уроженцами Таджикистана. После идеологической обработки, как утверждает следствие,...