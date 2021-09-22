Путин наградил полицейских, обезвредивших пермского стрелка

Президент РФ Владимир ПутинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин поручил наградить орденом Мужества младшего лейтенанта Константина Калинина, обезвредившего пермского стрелка Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете. Медаль «За отличие» получил и старший лейтенант Владимир Макаров, организовавший эвакуацию людей из здания вуза. Глава государства уже подписал соответствующий указ, сообщается на сайте Кремля.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Константина Михайловича Калинина и медалью «За отличие в охране общественного порядка» старшего лейтенанта полиции Владимира Александровича Макарова, — говорится в официальном сообщении.
Также стало известно, что глава МВД России досрочно присвоил Константину Калинину звание лейтенанта полиции, а Владимира Макарова повысил до звания капитана полиции.
Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза, предположительно, Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 43.
Заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия, доцент РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что для предотвращения подобных трагедий необходимо коренным образом пересмотреть образовательную политику и заниматься вплотную вопросами воспитания.