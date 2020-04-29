Психолог сообщил о возможном диагнозе украинки с головой в пакете

https://static.news.ru/photo/ce90a816-8ae3-11ea-bf7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Жительница Харькова, задержанная в обнажённом виде и с отрубленной голове в пакете, вероятнее всего страдает шизофренией. С таким предположением в разговоре с журналистами выступил психолог Евгений Фомин.

Женщина в момент задержания, подчеркнул эксперт, вела себя агрессивно и не пыталась скрыться. По словам Фомина, не нужно быть специалистом, чтобы, посмотрев такое на поведение украинки, сделать вывод о наличии тяжёлого психического расстройства.

Однако, как сказал собеседник сотрудников СМИ, для постановки точного диагноза жительнице Харькова нужно необходимо провести судебно-психиатрическую экспертизу.

Возможно, речь идёт о шизофрении со склонностью к гомицидному поведению. В данный момент можно допустить, что к совершённым поступкам её подтолкнули галлюцинации или голоса в голове, — цитирует Фомина телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, украинские полицейские утром 30 апреля задержали женщину, которая голышом разгуливала по Харькову. Она кидалась на правоохранителей с заточкой и пыталась убежать, в погоне участвовали несколько экипажей полиции.

При себе у неизвестной нашли пакет, в нём была отрубленная человеческая голова.