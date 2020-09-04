Психиатры признали захватившего отделение Альфа-банка в Москве невменяемым

https://static.news.ru/photo/a434ff12-eebc-11ea-9ce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Хамовнического районного суда/АГН «Москва»

Алексей Барышников, захвативший в центре Москвы здание Альфа-банка в мае, признан экспертами института Сербского невменяемым. Об этом заявил его адвокат Максим Кичигин.

Подтверждаю, мой подзащитный Алексей Барышников экспертами из института имени Сербского признан невменяемым. Суд может освободить его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение, — рассказал адвокат журналистам ТАСС.

По его словам, прокуратура получит материалы дела в ближайшее время, после чего будет утверждено постановление о принудительных мерах медицинского характера.

Барышников ворвался в здание Альфа-банка на улице Земляной Вал в Москве 23 мая. Он планировал совершить ограбление, но когда к банку приехали полицейские, решил взять заложников.

Здание взяли штурмом. На момент задержания захватчик был в неадекватном состоянии. Четыре сотрудника отделения покинули помещение банка за некоторое время до начала штурма.

NEWS.ru писал, что Барышников извинился перед телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Мужчина требовал доставить её в банк, поскольку Бузова «сломала ему жизнь».