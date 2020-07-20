Власти посоветовали нижегородцам проветрить квартиры из-за запаха газа

https://static.news.ru/photo/7ee90c8e-c9d8-11ea-983c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти Нижегородской области рекомендовали гражданам проветрить квартиры, если в их жилье появился сильный запах газа. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Глеба Никитина.

После жалоб жителей Нижнего Новгорода был сформирован оперативный штаб под руководством замглавы региона Дмитрия Краснова. Власти области сообщили, что сотрудники Роспотребнадзора проводят забор воздуха.

Людям посоветовали сохранять спокойствие и оставаться дома.

По данным регионального министерства экологии, на текущий момент запах газа в Нижнем Новгороде ослабевает и практически не ощущается, — сказано в сообщении-пресс-службы губернатора.

В свою очередь в региональном управлении МЧС заверили, что выясняют причины произошедшего.

Как писал NEWS.ru, сообщения стали поступать около 16:00. Специфический запах газа ощущался как из заречной части города — из Канавинского района и из микрорайона Мещерское озеро, так и из нагорной — Нижегородского и Советского районов.

По словам очевидцев, люди выбегали из домов, опасаясь, что произошла утечка. Некоторые закашливались, так как не могли дышать.