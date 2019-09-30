https://static.news.ru/photo/543dd5e0-e39d-11e9-99db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц ИК № 9 в Соликамске. Там заключённые избили и изнасиловали сокамерника.

В результате халатного отношения к исполнению должностных обязанностей сотрудниками учреждения днём 22 сентября 2019 года осуждёнными, отбывающими наказание в исправительной колонии, было совершено тяжкое преступление в отношении другого осуждённого, — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Сцены избиения и насилия над заключённым опубликовал сайт Gulagu.net. По его данным, пострадавший отказывался платить взятки оперативникам и подписывать явки с повинными за преступления, которые не совершал.

Интернет-ресурс полагает, что к преступлению может быть причастно руководство колонии, так как акт насилия произошёл после жалобы заключённого начальнику. Кроме того, один из людей, избивших мужчину, сотрудничает с заместителем начальника учреждения по оперативной работе.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин также сообщил , что пострадавший заключённый в сентябре 2019 года перечислил «за безопасность» более 25 тысяч рублей одному из нападавших. Только за этот месяц тот собрал с осуждённых более 90 тысяч рублей.

Главное управление ФСИН по Пермскому краю начало служебную проверку. Региональное управление СК возбудило уголовное дело в отношении двух заключённых. Следствие ведётся по статье о насильственных действиях сексуального характера, писал News.ru.