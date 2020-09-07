Прокуратура Сахалина проверяет информацию о «маленьком террористе» в школе

https://static.news.ru/photo/d149032a-f11b-11ea-97d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Прокуратура Сахалинской области проверит данные о конфликтной ситуации в одной из школ Южно-Сахалинска, где третьеклассник якобы не первый год терроризирует сверстников и педагогов, рассказали представители надзорного ведомства.

Скандал в образовательном учреждении тянется около двух лет. В начале сентября 2020 года ситуация вышла на новый уровень — об инцидентах стало известно департаменту образования города. Теперь же обстоятельствами произошедшего заинтересовались силовые структуры, пишут РИА Новости.

По данным местных СМИ, третьеклассник демонстрировал детям и взрослым половые органы, нецензурно выражался, бросался камнями и грязью, учил сверстников искать в интернете порносайты.

После этого мальчик был переведён на заочное обучение. Но 1 сентября он вернулся в школу, а с ним и проблемы, утверждают журналисты. Накануне родители вместе с детьми вышли на несанкционированный пикет у здания школы. Их действия сейчас проверяют сотрудники полиции. По результатам митинга и вмешательства властей города мальчика снова перевели на очно-заочное обучение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стали известны подробности о 54-летнем учителе, который якобы мастурбировал перед школьницей на уроке. Выяснилось, что за мужчиной и раньше замечали странности. Он был довольно малообщительным и почти ни с кем не контактировал.

О том, что 13-летняя школьница сняла на видео странные действия 54-летнего преподавателя, стало известно накануне. Семиклассница Ключанской средней школы № 11 Кораблинского района была с мужчиной наедине. После того как девочка рассказала о происшествии маме, та обратилась в правоохранительные органы. Руководство школы уже уволило учителя.