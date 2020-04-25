Прокуратура начала проверку по факту жёсткой посадки Ми-26 на Ямале

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов по факту вынужденной посадки вертолёта Ми-26 авиакомпании «Абакан Эир» в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Вертолёт после инцидента частично разрушился,
Ранее NEWS.ru писал, что инцидент произошёл 25 апреля на вертолётной площадке месторождения «Русское» в Тазовском районе ЯНАО. На борту вертолёта находились восемь человек. По уточнённым данным, пострадали шестеро. По меньшей мере у одного из них тяжёлые травмы.
По факту ЧП начата доследственная проверка. На место инцидента уже выехала оперативная группа, которая осмотрит место происшествия и установит все обстоятельства.
Возможной причиной ЧП стал отказ левого двигателя.
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