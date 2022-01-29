Взрыв газа разрушил половину дома в Подмосковье, пострадали три человека

Три человека получили ранения при взрыве бытового газа в подмосковном Серпухове. Разрушена половина частного дома, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

В 08:48 поступил сигнал по адресу: Московская область, Серпухов, поселок Большевик, улица Карпова, дом 26. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошел хлопок газа, разрушена половина дома. В результате происшествия пострадали три человека, — сказали в МЧС.

По словам источника, пострадавшими в результате несчастного случая стали мужчина, женщина и ребёнок. Все они были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

В результате взрыва пожара не последовало. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее взрыв газа произошёл в квартире на четвёртом этаже жилого дома в Набережных Челнах. В результате были повреждены перекрытия между четвёртым и пятым этажами и разрушены шесть квартир. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе двое детей. Одна из пострадавших скончалась в больнице.