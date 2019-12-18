https://static.news.ru/photo/5ae16296-225d-11ea-8d10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nina Zotina/Xinhua/Global Look Press

Прекращено расследование дела о катастрофе самолёта Ту-154, летевшего из Сочи в Сирию, в которой погибли 92 человека, в том числе музыканты ансамбля Александрова, Доктор Лиза и журналисты федеральных телеканалов. Следствие рассматривало версии о вине пилота и халатности наземных служб.

Уголовное дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за «отсутствия состава преступления», — сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.

Расследование проводилось по статье о нарушении правил безопасности. Следственный комитет, в частности, проверял версию о вине пилота, по словам Трунова. Также защита добивалась возбуждения дела о халатности наземных служб и увеличения суммы компенсаций родственникам до двух миллиардов рублей.

Напомним, 25 декабря 2016 года Ту-154 потерпел крушение в Чёрном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту. Погибли все находившиеся на борту 92 человека.

Жертвами трагедии стали 64 сотрудника ансамбля Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также как Доктор Лиза, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».

Ранее NEWS.ru писал, что фильм российского режиссёра Оксаны Карас «Доктор Лиза» об основательнице фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке выйдет в прокат осенью 2020 года.