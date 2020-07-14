Пожарные потушили огонь на складе краски после двух дней горения в Самаре

https://static.news.ru/photo/091cb944-c652-11ea-a32b-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 63.mchs.gov.ru

Пожарные сообщили о ликвидации открытого горения на складе с лакокрасочными материалами в Самаре. Работы по полной ликвидации возгорания всё ещё продолжаются.

Здание склада в Советском районе города на ул. Профильной, 6 загорелось днём 13 июля. Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, ему был присвоен третий ранг, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области. Вечером того же дня пожарным удалось локализовать возгорание, в пожаре никто не погиб и не пострадал.

В тушении огня был задействован вертолёт МЧС. Директор фирмы, которой принадлежит склад, предположил, что произошло самовозгорание краски из-за жары на улице.

По данным регионального МЧС, последняя проверка на складе проходила в 2013 году. Её проводила сторонняя организация, выдавшая положительное заключение.

Глава региона Дмитрий Азаров поручил проверить работу этой компании, которая все эти годы проверяла склад, узнать, выдавались ли руководству склада предписания и как они выполнялись.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в МЧС сообщили о ходе тушения пожара на складе в Самаре. Спасателям удалось локализовать возгорание.