Пожар под Чернобылем уничтожил более 11 тысяч гектаров леса

Более 11 тысяч гектаров леса сгорело в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский облетел участок пожара на вертолёте.
Глава государства встретился с пожарными, которых привлекли к тушению огня в опасной зоне, и наградил нескольких государственными наградами.
Мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас — герои. Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат, — цитирует Зеленского РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, пожары под Чернобылем действуют с начала апреля. Огонь уничтожил 12 сёл, которые пустовали со времён аварии 1986 года. Украинские власти ликвидировали пожар 15 апреля, но из-за штормового ветра возникли новые очаги.