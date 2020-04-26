Пожар под Чернобылем уничтожил более 11 тысяч гектаров леса

Фото: president.gov.ua

Жители московского района Бутово устроили вечеринку во дворе одного из жилищных комплексов в разгар пандемии коронавируса. В мероприятии приняли участие десятки местных жителей, которые выпивали, танцевали и общались на близком расстоянии. Видео протестующих таким образом против самоизоляции появилось в Сети.

В «Бутово Парк» опять закатили вечеринку. Смотрите, как прошёл замечательный субботний Open Air, — гласит подпись к видео. На кадрах видно, что люди столпились у машин и громко слушают музыку....