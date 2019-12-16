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Городской суд Петербурга оставил в силе решение об аресте историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом сообщил корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, — вынесла вердикт судья. 63-летний историк и преподаватель СПбГУ Олег Соколов 8 ноября был выловлен из реки Мойки. В его рюкзаке обнаружены травматический...