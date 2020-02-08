https://static.news.ru/photo/ffd5d848-4bc7-11ea-af3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: HANSSON KRISTER/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство РФ в Таиланде проверяет обстоятельства гибели двух детей из России на Пхукете. Они скончались в результате столкновения прогулочных катеров у восточного побережья таиландского острова.

Мы проверяем информацию о гибели двух российских детей при столкновении двух скоростных катеров на Пхукете, — сообщил источник ТАСС в дипмиссии.

Ранее NEWS.ru писал, что жертвами ЧП стали несовершеннолетние из России: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека, в том числе один россиянин, получили различные травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.