Посольство РФ в Таиланде проверяет обстоятельства гибели двух детей из России на Пхукете. Они скончались в результате столкновения прогулочных катеров у восточного побережья таиландского острова.
Мы проверяем информацию о гибели двух российских детей при столкновении двух скоростных катеров на Пхукете, — сообщил источник ТАСС в дипмиссии.
Ранее NEWS.ru писал, что жертвами ЧП стали несовершеннолетние из России: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека, в том числе один россиянин, получили различные травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.