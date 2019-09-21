https://static.news.ru/photo/224f5fea-dc90-11e9-a798-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Посол Абхазии в России Игорь Ахба заявил, что диппредставительство подключилось к поиску юной теннисистки из республики. 14-летняя девушка пропала в Москве.

Известно, что спортсменка прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом Самара-Москва вечером 18 сентября. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Мы обратились в министерство иностранных дел России для оказания содействия в поисках... Также будем обращаться в Следственный комитет России, — сказал Игорь Ахба агентству Sputnik Абхазия.

Теннисистка учится в самарской школе Олимпийского резерва, писал News.ru. В столичном аэропорту, по информации госкомитета по спорту Абхазии, её зафиксировала камера видеонаблюдения. В Facebook, распространилось видео якобы с камеры «Внуково», на котором похожая на пропавшую девушка обнимается с неизвестным молодым человеком.