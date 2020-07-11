Популярная мотоблогерша погибла в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

На трассе М-8 в Московской области произошло ДТП, в результате которого погибла мотоблогерша Ксения Никитина.

Авария произошла около 11 утра на 87-километре трассы. Женщина, находясь за рулём мотоцикла, врезалась в трактор. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Блогерша ехала в Ярославль, чтобы встретиться с другими байкерами. Однако за два дня до ДТП она перенесла дату встречи, сообщило издание «Ya76».

Как ранее писал NEWS.ru, блогерша Настя Тропицель насмерть разбилась на мотоцикле на Бали. Информацию подтвердил отец девушки. Под последними её постами в социальной сети мужчина написал, что случилось горе и его дочь погибла. Позднее об этом рассказали мать и сестра блогера. Последнее время девушка провела на Бали вместе с семьёй.