Полуторогодовалый ребёнок выпал из окна пятого этажа в Кирове и выжил

https://static.news.ru/photo/71810c64-beb0-11ea-8baf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полуторагодовалый мальчик выжил после падения из окна пятого этажа в Кирове. Его доставили в больницу с травмами.

По данным областного СУСК РФ, инцидент произошёл в микрорайоне Нововятск на улице Коммунистической. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Установлено, что в момент происшествия дома находились взрослые, — сообщили в ведомстве.

Согласно предварительной информации, ребёнок забрался на подоконник, навалился на москитную сетку и выпал из окна.

В пресс-службе уточнили , что после проверки будет принято процессуальное решение.

Как писал NEWS.ru, мальчик из подмосковного Раменского умер после падения с первого этажа своего дома. Несчастный случай произошёл в съёмной квартире дома № 14, который находится в посёлке Раос. Ребёнок был дома с 28-летней мамой и 27-летним отчимом.