Полуторогодовалый ребёнок выпал из окна пятого этажа в Кирове и выжил

Полуторагодовалый мальчик выжил после падения из окна пятого этажа в Кирове. Его доставили в больницу с травмами.
По данным областного СУСК РФ, инцидент произошёл в микрорайоне Нововятск на улице Коммунистической. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия.
Установлено, что в момент происшествия дома находились взрослые, — сообщили в ведомстве.
Согласно предварительной информации, ребёнок забрался на подоконник, навалился на москитную сетку и выпал из окна.
В пресс-службе
Как писал NEWS.ru, мальчик из подмосковного Раменского умер после падения с первого этажа своего дома. Несчастный случай произошёл в съёмной квартире дома № 14, который находится в посёлке Раос. Ребёнок был дома с 28-летней мамой и 27-летним отчимом.
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