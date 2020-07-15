Полсотни жителей Курганской области отравились шаурмой

https://static.news.ru/photo/7e39ce74-c698-11ea-8e01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более полусотни жителей города Шадринска Курганской области отравились шаурмой, купленной в одном из городских павильонов общественного питания. Некоторые из пострадавших госпитализированы.

Сообщения об отравлениях стали поступать 14 июля, поначалу сообщалось о 28 заболевших, потом о 34 больных. На следующий день их количество увеличилось до 53. В больницу сначала были доставлены 11 человек, потом ещё шестеро.

При этом людей в тяжёлом состоянии нет, сообщает издание «Курган и курганцы».

Мэр Шадринска Виктор Ермишкин сообщил, что Роспотребнадзор проводит проверку. Как уточнили в ведомстве, в рамках эпидрасследования взяты анализы внешней среды в заведении общепита. Дальнейшие выводы и действия будут возможны после получения результатов. Исследования проводятся в одном павильоне.

Следственный комитет также начал доследственную проверку, за ситуацией следит местная прокуратура.

Глава города тем временем призвал шадринцев внимательнее относиться к выбору продуктов питания в жаркую погоду.

Ранее в Пскове, как писал NEWS.ru, местная жительница обратилась в Роспотребнадзор после покупки шаурмы, внутри которой оказались червяки.