Политики комментируют происшествие с самолётом, который экстренно сел в кукурузном поле после отказа двух двигателей. Напомним, утром 15 августа самолёт Airbus А321 «Уральских авиалиний», вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил жёсткую посадку на кукурузное поле. Перед этим лайнер столкнулся со стаей чаек, из-за чего у него загорелись оба двигателя. На борту вместе с экипажем находилось 233 человека. Из них пострадали 23, погибших нет. Следственный комитет возбудил дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Экипаж «Уральских авиалиний» спас жизни более 200 пассажирам, сумев совершить аварийную посадку на кукурузное поле в Жуковском. Фантастика. Чудо. Счастье. Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Об этом официальный представитель МИД РФ написала у себя в Facebook. В комментариях к посту мнения разделились. Одни люди радовались и поздравляли пилотов, другие не понимали, почему к пилотам столько внимания.

День сегодня действительно добрый. Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-лётчиков, которые спасли жизни людей, посадили самолёт. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Вместе с тем лидер партии КПРФ предполагает, что причиной аварии могла стать технологическая изношенность, и обращает внимание на участившиеся случаи таких инцидентов.

Меня тревожит тот факт, что каждую неделю где-то что-то сыпется с неба, загорается, вырывается, лопается. Причина одна — технологическая изношенность. Надо этим заниматься. Кроме того, качество кадров. У нас пилотов первого класса не хватает. Раньше была великолепная лётная школа, когда на малых самолётах ребята летали по всей стране, учились, тренировались, росли, пересаживались на новые машины. Сейчас эта цепочка прервана. Готовьте заранее людей, тренируйте. Я летал по всей планете, иностранные пилоты говорили, что ваши лётчики в Советской стране очень надёжные. Очень опытные, закалённые. Самым надёжным самолётом является Ил-86. За 30 лет не убил ни одного пассажира, ни одной аварии. А сейчас ни одного заказа отечественной авиации нет, пасутся на чужих заводах. Нужно принимать исчерпывающие меры по безопасности полётов, по снабжению себя, своей техники, кадров. Геннадий Зюганов председатель Коммунистической партии Российской Федерации

Зюганов отметил, что предварительное расследование уже есть и оно показало, что самолёт «напоролся» на стаю птиц. Политик не понимает, почему система отпугивания птиц не сработала. Несмотря на это, коммунист уверен, что пилоты заслуживают максимально высоких наград и поощрений.

У них были считаные минуты на принятие решения, они решили сажать самолёт в поле и посадили его вполне успешно. Уже горели двигатели, можно было угробить всех и себя тоже, но завершилось это относительно благополучно, — заключил Геннадий Зюганов.

«Чудо», которое сегодня произошло на кукурузном поле, не оставил без внимания и Андрей Воробьёв. На своей странице во «ВКонтакте» губернатор Московской области п облагодарил Бога и пилотов за то, что никто не погиб.

Сегодня в Жуковском аварийно приземлился самолёт. Слава богу, никто не погиб. Спасибо пилотам, которые попали в опасную ситуацию и сделали так, что все остались живы. Благодарю врачей и медиков, которые сделали всё, чтобы пассажиры получили помощь.



С первых минут на месте работали спасательные службы. Оперативно подключились главы наших муниципалитетов. В Раменскую ЦРБ за помощью обратились 29 человек, но госпитализация понадобилась только одной женщине. Её жизнь вне опасности. Сейчас на месте работают экстренные службы — всё в штатном режиме. Андрей Воробьёв губернатор Московской области

Ранее News.ru пообщался с пассажиром самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который рассказал о сегодняшнем инциденте.