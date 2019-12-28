https://static.news.ru/photo/d95e61b0-2ac7-11ea-9282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

УФСБ России по Хабаровскому краю сообщило о задержании подозреваемого в пропаганде и вербовке террористов. Им оказался 45-летний мужчина. Он является приверженцем радикальных религиозных взглядов.

Сообщается, что мужчина поддерживал контакт с лидером одной из террористических группировок с помощью мессенджера. Основными задачами подозреваемого были пропаганда и призывы к противоправной деятельности, сообщает ТАСС.

Также житель Хабаровска занимался распространением видеоконтента в соцсетях. Они содержали призывы к финансовой и материальной поддержке.

На данный момент мужчина задержан. Против него возбуждены уголовные дела по факту призыва к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма в Сети. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские спецслужбы хотят защитить СНГ от афганских террористов.