УФСБ России по Хабаровскому краю сообщило о задержании подозреваемого в пропаганде и вербовке террористов. Им оказался 45-летний мужчина. Он является приверженцем радикальных религиозных взглядов.
Сообщается, что мужчина поддерживал контакт с лидером одной из террористических группировок с помощью мессенджера. Основными задачами подозреваемого были пропаганда и призывы к противоправной деятельности,
Также житель Хабаровска занимался распространением видеоконтента в соцсетях. Они содержали призывы к финансовой и материальной поддержке.
На данный момент мужчина задержан. Против него возбуждены уголовные дела по факту призыва к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма в Сети. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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