Полиция задержала бывшего замгубернатора Тамбовской области

Полицейские заподозрили в мошенничестве бывшего замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Экс-чиновника задержали 6 апреля — через три недели после отставки.
Возбуждено уголовное дело, уточнили РИА Новости в региональном управлении МВД,
По информации издания, ещё в октябре 2019 года появилась информация об обыске в кабинете Иванова. Тогда полиция не подтвердила данные источников, областная администрация отказалась от комментариев, а за попытку мошенничества задержали другого замгубернатора — Глеба Чулкова.
Как писал NEWS.ru, тело Чулкова нашли в декабре 2019-го под окнами квартиры матери, куда чиновника поместили под домашний арест. Чулков оставил предсмертную записку, в которой назвал свою жизнь пустой и беспринципной.
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