Полиция задержала бывшего замгубернатора Тамбовской области

https://static.news.ru/photo/a1b8f854-783a-11ea-82ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские заподозрили в мошенничестве бывшего замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Экс-чиновника задержали 6 апреля — через три недели после отставки.

Возбуждено уголовное дело, уточнили РИА Новости в региональном управлении МВД,

По информации издания, ещё в октябре 2019 года появилась информация об обыске в кабинете Иванова. Тогда полиция не подтвердила данные источников, областная администрация отказалась от комментариев, а за попытку мошенничества задержали другого замгубернатора — Глеба Чулкова.

Как писал NEWS.ru, тело Чулкова нашли в декабре 2019-го под окнами квартиры матери, куда чиновника поместили под домашний арест. Чулков оставил предсмертную записку, в которой назвал свою жизнь пустой и беспринципной.