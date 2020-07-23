Полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках мигрантов в России

https://static.news.ru/photo/67a30c66-ccd3-11ea-9862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Российские силовики возбудили уголовные дела по факту массовых беспорядков и хулиганства, которые устроили мигранты в московском регионе, Санкт-Петербурге, Мурманской и Амурской областях, а также в Екатеринбурге.

Мигранты наносили ущерб имуществу предприятий, на которых работали, избивали сотрудников, а также похищали материальные ценности. Большинство конфликтных ситуаций возникали из-за взаимоотношений сотрудников и работодателя, а также организации условий и оплаты труда.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство». Под стражу были заключены восемь человек, их подозревают в совершении преступлений, трое человек были задержаны.

Всего полицейские составили 39 протоколов об административных правонарушениях. Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Изготовление или оборот поддельных документов».

МВД России просит диппредставительства государств — участников СНГ разъяснить своим гражданам недопустимость правонарушений. Со стороны МВД были направлены обращения к дипломатам.

Как сообщает РИА Новости, число преступлений, совершённых иностранными гражданами, в первом полугодии 2020 года уменьшилось на 3,8%, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

NEWS.ru писал, что в мае 2020 года, во время пандемии коронавируса, число преступлений в России сократилось на 5,6%, а среди мигрантов — на 11%, несмотря на прогнозы экспертов об увеличении криминальной активности.