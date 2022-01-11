Полиция Алтая раскрыла детали расследования убийства 53 лошадей

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели лошадей в Петропавловском районе Алтайского края, рассказали NEWS.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД России. В ведомстве отметили, что возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» после обращения 9 января 2022 года в правоохранительные органы жителя села Алексеевка. Мужчина заявил, что принадлежащие ему 53 лошади кем-то застрелены.

9 января в отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мёртвыми. В настоящее время сотрудники полиции проводят серию оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы и исследования. Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на контроль расследование уголовного дела, — подчеркнули в пресс-службе регионального главка.

По словам владельца, табун расстрелян снайперски — по два выстрела под лопатку и под сердце. В Сети появилось видео с места расстрела. По предварительным данным, ущерб, нанесённый владельцу, cоставляет около 5 млн рублей. Делом занимается полиция. Специалисты изъяли пули и вырезки шкур с двух лошадей. После проведения экcпертизы будет установлена точная cумма ущерба.

Ранее стало известно, что за новогодние праздники в Якутске поймали около 400 бездомных собак. Рейды начались после того, как 29 декабря было обнаружено растерзанное бродячими животными тело женщины. Однако, несмотря на завершение операции, сегодня утром бродячим псом было совершено нападение на несовершеннолетнего, а власти предупреждают о сохранении опасности.