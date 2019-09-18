Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Москве на станции метро «Боровицкая» пассажир упал под прибывающий поезд, что привело к сбою в движении на Серпуховско-Тимирязевской линии. В данный момент оно возвращено в график.

Об этом в своём Twitter сообщает Московский метрополитен. Движение приостанавливалось между станциями «Савёловская и «Серпуховская», так как для извлечения упавшего пассажира было снято напряжение с контактного рельса. Упавший пассажир скончался....