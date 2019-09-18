Сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег, когда его пытались задержать по подозрению во взятке.
В ходе задержания сотрудника ППСП последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии, — говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Инцидент произошёл возле станции метро «Рязанский проспект».
Ранее News.ru писал о том, что на улице Паперника, расположенной в Юго-Восточном административном округе Москвы, 18 сентября россиянин бросил пиротехническое изделие в сотрудников полиции.