Полицейские задержаны в Улан-Удэ по подозрению в избиении подростка

https://static.news.ru/photo/e772c9d6-c012-11ea-92d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовные дела возбуждены в Бурятии в отношении трёх сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Улан-Удэ. По предварительным данным, во время допроса несовершеннолетнего стражи порядка применяли недозволенные методы дознания.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Бурятии, инцидент произошёл 4 июля 2020 года около полудня. По версии следствия, в отдел полиции был доставлен 17-летний подросток, которого подозревали в совершении краж. В результате применения насилия при проведении допроса юноша получил телесные повреждения.

Следственное управление проводит расследование происшествия и сбор доказательств по делу. Полицейским предъявлены обвинения, решается вопрос об их заключении под стражу.

Как писал NEWS.ru ранее, Европейский суд по правам человека постановил выплатить жене, матери и двум сёстрам жителя Дагестана Марата Сатыбалова, умершего после избиения в полиции, €98 тысяч. Кроме того, российские власти должны будут возместить родственникам погибшего судебные издержки на сумму €2,5 тысячи.