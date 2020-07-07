Полицейские нашли труп мужчины в лесу Тульской области

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила об обнаружении трупа 32-летнего мужчины в лесу Тульской области. Он был примотан скотчем к дереву.
В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и допрашиваются свидетели произошедшего, — цитирует сообщение РИА Новости.
Инцидент произошёл неподалёку от Богородицка. На теле отчётливо были видны признаки насильственной смерти. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.
Ранее NEWS.ru писал, что труп неизвестного мужчины обнаружен у Розового павильона в Луговом парке Петергофа. Мертвец лежал лицом в луже с вывернутой рукой.