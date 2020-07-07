Полицейские нашли труп мужчины в лесу Тульской области

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В Нагатинский районный суд поступило дело 52-летнего москвича, которого обвиняют в насилии над девятью детьми, которое он совершал как в квартире в Москве, так и в доме в Тверской области. Мужчина находится под стражей.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры. Жителя столицы обвиняют в том, что он, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, ни один из которых не достиг 14-летнего возраста, совершал над ними развратные действия,...