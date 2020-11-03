Погибший при крушении катера в Турции был директором школы в Татарстане

https://static.news.ru/photo/c1bff666-1dda-11eb-bd20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стала известна личность россиянина, погибшего при крушении прогулочного катера у берегов Аланьи в Турции. Им оказался Данияр Мухитов, директор одной из школ Татарстана для детей с ограниченными возможностями.

Крушение произошло 3 ноября. По данным местных властей, катер вышел в море с экскурсионной программой, на борту находилось 32 человека, в том числе туристы из России. Судно село на подводные скалы возле мыса у крепости Аланьи и затонуло. Почти все пассажиры были оперативно высажены на отмель, но в трюме катера позже обнаружили тело гражданина России 1983 года рождения.

Погибший — Данияр Мухитов, директор Азнакаевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он находился в Турции в отпуске вместе с супругой, — сказал представитель Минобрнауки Татарстана, чьи слова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства охарактеризовал погибшего как прекрасного педагога, доброго и порядочного человека. У Мухитова осталось двое детей 2011 и 2014 годов рождения.

Ранее NEWS.ru писал, что в одной из гостиниц Турции украинский турист умер после того, как принял душ. Когда ему стало плохо, близкие уложили его в кровать и обратились к сотрудникам отеля, а те вызвали бригаду врачей. Однако турист скончался до приезда скорой помощи.