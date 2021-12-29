Поезд сбил влюблённую пару подростков в Подмосковье

Поезд насмерть сбил влюблённую пару на станции Тарасовская Ярославского направления в Московской области. Погибшим было по 16 лет, сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось 29 декабря, но только спустя сутки стали известны личности погибших. Тела обнаружил машинист. Подробности трагедии не сообщаются.

Летом в Кузбассе поезд проехал над уснувшим в железнодорожной колее местным жителем. Мужчина чудом остался жив. Машинисты заметили лежащего на путях человека и начали сигналить. Однако пешеход так и не проснулся.

На Южно-Уральской железной дороге под колёсами поезда погиб шестилетний мальчик. Как стало известно позже, ребёнок сбежал от родителей из дома.

Ранее на станции в Тюменской области поезд тронулся, не подождав пассажиров. В результате один из них не удержался и упал на рельсы. На станцию поезд прибыл с опозданием, из-за чего сотрудники РЖД были вынуждены сократить время стоянки, однако они не учли того, что некоторые пассажиры не успеют войти в вагоны.