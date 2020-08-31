Подросток подстрелил своего сверстника в Москве

В Москве подросток выстрелил в другого несовершеннолетнего. Пострадавшего госпитализировали.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По её данным, инцидент произошёл в результате ссоры между двумя несовершеннолетними,
Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних района Марьино проводят проверку по факту конфликта, который произошёл 29 августа, — рассказали в пресс-службе.
Выстрел прозвучал во дворе дома на улице маршала Голованова — его произвели, предположительно, из травматического пистолета.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в подмосковном Подольске неизвестный, управляя квадроциклом, обстрелял подростков, собравшихся на спортивной площадке во дворе. Оружие, из которого неизвестное лицо произвело несколько выстрелов, напоминает пистолет.
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