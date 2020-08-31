Подросток подстрелил своего сверстника в Москве

https://static.news.ru/photo/91106ae6-eb94-11ea-86d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве подросток выстрелил в другого несовершеннолетнего. Пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По её данным, инцидент произошёл в результате ссоры между двумя несовершеннолетними, передаёт РИА Новости.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних района Марьино проводят проверку по факту конфликта, который произошёл 29 августа, — рассказали в пресс-службе.

Выстрел прозвучал во дворе дома на улице маршала Голованова — его произвели, предположительно, из травматического пистолета.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в подмосковном Подольске неизвестный, управляя квадроциклом, обстрелял подростков, собравшихся на спортивной площадке во дворе. Оружие, из которого неизвестное лицо произвело несколько выстрелов, напоминает пистолет.