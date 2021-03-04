Подростка, обвиняемого в убийстве семьи в Прикамье, поместили под стражу

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Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве членов своей семьи в Пермском крае. Юношу поместили под стражу, сообщает СУ СК РФ.

Рассмотрев представленные материалы, суд согласился с доводами следователей, заключив обвиняемого под стражу, — говорится в сообщении.

Подростку предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью». В ходе следственных мероприятий юношу проверят на психические заболевания.

Напомним, жестокое убийство было совершено в посёлке Октябрьский в Пермском крае. В одном из домов были найдены тела трёх человек, в числе которых хозяйка дома и её 12-летняя дочка. Повреждения были такими серьёзными, что не позволили сразу установить личность третьей жертвы, и сначала в полиции решили, что это 16-летний сын женщины. Отца семейства автоматически объявили в розыск, но выяснилось, что третьей жертвой как раз стал мужчина.

Ранее NEWS.ru писал, что 16-летний подросток, который был арестован по подозрению в убийстве трёх человек — членов его семьи, рассказал сотрудникам правоохранительных органов, из-за чего он столь жестоко расправился с родными.