Полицейский признался в получении взятки обедами

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Уголовное дело бывшего начальника Дзержинского райотдела полиции Новосибирска Александра Гращенкова поступило в суд. По версии следствия, подполковник получал взятки бизнес-ланчами из кафе.

Следствие установило, что бывший полицейский оказывал покровительство двум братьям, у которых было несколько торговых точек общепита в Дзержинском районе. Полицейский игнорировал тот факт, что павильоны занимают большую площадь, чем их владельцы арендуют у города. Он не составлял административные протоколы. За это предприниматели кормили Гращенкова. За три года мужчина наел почти на 55 тысяч рублей.

Горячие обеды из кафе «Берёзка» доставлялись на работу к полицейскому. Обвиняемый предпочитал хинкали и салат из огурцов. Первоначально в материалах дела указывалась взятка в 200 тысяч рублей, потом её сумма снизилась до 53 тысяч рублей.

Как пишет «Коммерсант», бывший полицейский согласился с обвинением.

Подполковник Гращенков стал начальником райотдела полиции Новосибирска в 2015 году. В 2018 году его первый раз привлекали к уголовной ответственности. Тогда служба собственной безопасности и ФСБ завели на него дело о превышении полномочий и организации нелегальной миграции. Силовики установили, что Гращенков незаконно поставил на миграционный учёт гражданина Украины. Подполковник признал свою вину. Он ходатайствовал о назначении судебного штрафа в 130 тысяч рублей. Это наказание не повлекло судимости, и уголовное дело прекратили.

В феврале 2019 года подполковника обвинили в получении взятки и отправили под арест в СИЗО. В декабре высокопоставленного полицейского перевели под домашний арест, а в феврале 2020 года выпустили под подписку о невыезде.

NEWS.ru писал, что следователь СКР Грей Эфендиев признал вину в преступлении, связанном со взяточничеством.