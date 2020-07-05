Подмосковный маньяк-сантехник умер в СИЗО

https://static.news.ru/photo/29b0b4b0-bf65-11ea-aa6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сантехник из Каширы, более известный как «каширский маньяк», был обнаружен мёртвым в СИЗО. По имеющейся информации, мужчина, подозреваемый в многочисленных убийствах и изнасилованиях, скончался от удушения. В камере он находился один, рассказала 6 июля старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.

По её словам, умершему было 53 года. Его тело обнаружили в камере утром 6 июля. Как подчеркнула Врадий, ранее «каширский маньяк» признался в совершении ряда убийств и изнасилований женщин. Он говорил, что совершил преступления на территории Ступинского и Каширского городских округов.

Сначала он признался в своей вине по семи эпизодам, а потом — ещё по двум. Так, в сентябре и октябре 2019-го, как рассказал сам подозреваемый, он изнасиловал и убил двух женщин 1940 и 1950 годов рождения, одной из них на тот момент было почти 80 лет. Преступник действовал по отработанной схеме: проникал в квартиры, расположенные на первых этажах, через окна, нападал на женщин, душил их, после чего совершал насильственные половые акты. Двум его жертвам удалось выжить.

По предварительным данным, причиной смерти подозреваемого стала механическая асфиксия. Как это произошло, выясняется. Проводится проверка на предмет возможной халатности сотрудников СИЗО, — приводит слова Ольги Врадий РИА Новости.

Мужчина был задержан 12 июня 2020 года, на тот момент у следствия была информация касательно трёх убийств женщин и надругательства над 10-летней девочкой.

Как писал NEWS.ru ранее, первым подозреваемым по делу об изнасиловании ребёнка в Подмосковье изначально проходил её отец. Преступление было совершено в январе 2020 года. Правоохранители выяснили, что родитель не причастен к произошедшему после проведения ряда экспертиз.