Под Тамбовом супружескую пару пенсионеров убили металлическим штырём

https://static.news.ru/photo/10b5d056-b927-11ea-b8ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из дворов дома в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области были обнаружены тела 70-летнего пенсионера и его 68-летней супруги с признаками убийства.

Преступление было совершено 27 июня около 20:00. В убийстве подозревается 59-летний сосед пенсионеров, который длительное время конфликтовал с ними. По версии следствия, подозреваемый пришёл к соседям с металлическим штырём. Сначала он несколько раз ударил пенсионера, а потом его супругу. Пожилые люди умерли на месте происшествия.

Как сообщает «Новый век», проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

NEWS.ru писал, что житель Челябинска получил 16 лет колонии за убийство младенца. Согласно материалам уголовного дела, мужчина в состоянии алкогольного опьянения закрывал младенцу рот, сжимал шею, бил по голове, а потом ударил об пол. Ребёнок умер от тупой травмы головы. Оказалось, что мужчина был раздражён плачем сына.