Под Тамбовом супружескую пару пенсионеров убили металлическим штырём

В одном из дворов дома в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области были обнаружены тела 70-летнего пенсионера и его 68-летней супруги с признаками убийства.
Преступление было совершено 27 июня около 20:00. В убийстве подозревается 59-летний сосед пенсионеров, который длительное время конфликтовал с ними. По версии следствия, подозреваемый пришёл к соседям с металлическим штырём. Сначала он несколько раз ударил пенсионера, а потом его супругу. Пожилые люди умерли на месте происшествия.
Как
NEWS.ru писал, что житель Челябинска получил 16 лет колонии за убийство младенца. Согласно материалам уголовного дела, мужчина в состоянии алкогольного опьянения закрывал младенцу рот, сжимал шею, бил по голове, а потом ударил об пол. Ребёнок умер от тупой травмы головы. Оказалось, что мужчина был раздражён плачем сына.
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